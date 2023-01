No | Putin non ha detto che in Ucraina è stato trovato «un laboratorio di estrazione di adrenocromo»

Leggi su facta.news

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Aiuta Facta.news a combattere la disinformazione, segnala i contenuti sospetti via WhatsApp al numero 3421829843 oppure clicca qui. Insieme renderemo Internet un posto più sicuro! Il 21 gennaio 2023 èpubblicato un tweet in cui si afferma che il presidente russo Vladimiravrebbe informato l’ex presidente statunitense Donald Trump «che martedì scorso i suoi militari sono entrati in undidiin, salvando otto bambini e uccidendo cinque scienziati occidentali». Nel tweet è contenuto uno screenshot di un articolo pubblicato dal sito Real raw news con questa presunta notizia, accompagnata dalla foto di un incendio in una città. Si tratta di un contenuto che veicola una notizia infondata. Andiamo con ordine. La notizia ...