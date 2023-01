No! Non esiste un’iniziativa dei soldati americani per contestare gli aiuti all’Ucraina contro la Russia

Leggi su open.online

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Circola la foto di un presunto soldato americano con un cartello di protestaglinel corso dell’invasione russa. L’immagine è circolata verso fine gennaio 2023 per sostenere che si tratti didei, il tutto nel periodo in cui gli Stati Uniti sono intenzionati a fornire nuovi mezzi a Kiev per fronteggiare l’invasore russo. La foto, in realtà, è molto datata e non ci sono prove della sua autenticità. Per chi ha fretta Attraverso una foto si sostiene che iabbiano lanciatopergli. La foto è stata diffusa con tale narrazione dai media filorussi. Si tratta di una ...