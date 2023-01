No | alcuni supermercati non inseriranno di nascosto «farina di grilli e larve» nei prodotti alimentari

Leggi su facta.news

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Aiuta Facta.news a combattere la disinformazione, segnala i contenuti sospetti via WhatsApp al numero 3421829843 oppure clicca qui. Insieme renderemo Internet un posto più sicuro! Il 23 gennaio 2023 è stato pubblicato un tweet secondo cuitra cui «Lidl, Eurospin, Coop, Conad», il gruppo di produzione Barilla e altri soggetti sarebbero d’accordo ad inserire «di, nei propri, e non sono tenuti a metterlo scritto in etichetta». Si tratta di una notizia infondata. Il tweet oggetto della nostra analisi fa riferimento al dibattito nato in seguito alla decisione dell’Unione europea di autorizzare l’immissione in commercio dia base di ...