Nissan-Renault | l’alleanza diventa alla pari E i giapponesi investono nell’elettrico francese

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il gruppo giapponese ha confermato in un comunicato cheridurrà la sua partecipazione al 15% contro il 43,4% attuale, per mettere le due case automobilistiche su un piano dità dopo mesi di complesse trattative

I due gruppi hanno trovato un nuovo assetto rispetto al loro matrimonio. Un riequilibro della loro convivenza ormai decennale in cui ridurrà la sua partecipazione di ...Lunedì mattina l'azienda automobilistica francese ha annunciato che ridurrà al 15 per cento la propria quota azionaria nella giapponese. L'annuncio arriva dopo mesi di trattative per ridistribuire le quote che le due aziende detengono ...

L'accordo dovrebbe portare a una situazione di equilibrio partecipativo, con entrambi i costruttori proprietari di una quota del 15 per cento ...