(Di lunedì 30 gennaio 2023) In un'intervista fiume a.it un'amica di. Ecco le sue parole in esclusiva L'articolo proviene da Novella 2000.

E non è altro che uno dei reality ai quali ha partecipato, che è tra i concorrenti che vedranno arrivare un ex fidanzato in Casa. Alfonso Signorini ha pensato di puntare tutto sulle ......, Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli . Mentre nella Casa si fortifica sempre di più l'amicizia traed Antonella, ecco cosa emerge dal sondaggio accolto da Reality House : al ...

"Grande Fratello Vip", alleanza a sorpresa tra Antonella e Nikita TGCOM

Accuse reciproche tra Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon - Mediaset Infinity Grande Fratello

L'amicizia tra Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

I pareri analoghi su Nikita Pelizon - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Nikita Pelizon, un'amica interviene a Novella2000.it (ESCLUSIVO) Novella 2000

Clamorosa indiscrezione sul reality: ecco chi sarebbe pronto a varcare la porta rossa Mentre aumenta l'attesa per la nuova puntata del reality show ...La mamma di Nikita Pelizon ha preso le sue difese dopo quanto affermato su di lei dalla madre di Luca Onestini in diretta tv.