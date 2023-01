Nikita e Antonella | cosa non torna della loro amicizia | la rivelazione di Donnamaria insinua il dubbio

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 30 gennaio 2023) MentrePelizon eFiordelisi stanno per festeggiare ilprimo “mesiversario”, c’è chi proprio non crede alla vicinanza tra le due Vippone. In modo particolare Edoardo, ritrovandosi con alcuni concorrenti, ha fatto unasu una frase pronunciata daad: dubbi sulla... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.