NFL | Play-offs 2023 | il 57° Super Bowl sarà tra Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Saranno, quindi, ied ia contendersi ilche si disputerà nella notte italiana tra il 12 e il 13 febbraio in quel di Glendale, Arizona. Il Championship Round deiNFLha proposto due match completamente differenti tra di loro. Il primo, per il titolo della NFC, ha vistodemolire San Francisco, costretta sin da subito a giocare con il proprio quarto quarterback e regalando una pioggia di penalità agli avversari in fase difensiva. Nella AFC, invece, match equilibratissimo, conchea Cincinnati non senza fatica proprio allo scadere dopo una sanguinosa chiamata ...

Ora si conoscono i nomi delle quattro franchigieche disputeranno i Championship Game, antipasto del Super Bowl (quest'anno in programma il prossimo 13 febbraio in Arizona). La finale AFC sarà Cincinnati - Kansas City. I Bengals sono riusciti a ...

Former Oklahoma quarterback Jalen Hurts continued his magical season with the Eagles routing the 49ers to punch their ticket to Super Bowl 57.The Cincinnati Bengals started the season 0-2, and it seemed for a while like a Super Bowl hangover could sink the defending AFC champions. However, unlike ...