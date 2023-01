Nettuno | massacra la moglie con calci | pugni e bastonate in testa | poi se la prende con i poliziotti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 gennaio 2023) L’ha raggiunta sul posto di lavoro, poi con la forza l’ha fatta salire in auto. E non certo per parlare, trovare un confronto e mettere la pace. No, aveva studiato tutto e aveva solo un’intenzione:re di botte l‘ex, picchiarla senza pietà.o dopoo, schiaffo dopo schiaffo. Questo è quello che è successo a, sul litorale romano, lo scorso 13 gennaio, in via Poggio Bustone: è qui che l’uomo ha incontrato la donna. Ed è qui che iniziato a pestarla. Donna picchiata dall’ex marito aL’ha raggiunta sul luogo di lavoro, infuriato, poi dopo schiaffi el’ha fatto salire a bordo dell’auto. E, una volta raggiunta via Poggio Bustone, l’ha fatta scendere dalla vettura. Ma non certo per mettere la parola fine a quelle continue violenze. ...