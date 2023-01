Nba 2022 2023 | Antetokounmpo ne mette 50 nel successo Bucks sui Pelicans | Miami cade a Charlotte

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Complice la contemporanea presenza del “Championship Round” dei playoffs NFL, l’NBA ha programmato solamente quattro partite per questa domenica di fine gennaio. Nella serata italiana gliHornets hanno sorpreso iHeat con il punteggio di 122-117, guidati dai 31 di Terry Rozier e dai 27 di P.J. Washington; i 28 di Jimmy Butler e i 24 di Tyler Herro non sono bastati agli uomini di coach Spoelstra per tornare con una vittoria dal North Carolina. Vittoria anche per i Cleveland Cavaliers, che approfittano delle tante assenze tra le file dei Los Angeles Clippers. I californiani tengono a riposo sia George che Leonard e vengono sconfitti nettamente per 122-99. RISULTATI E CLASSIFICHE Un clamoroso Ja Morant da 27 punti, 10 rimbalzi e 15 assist perai Memphis Grizzlies di tornare algrazie al ...