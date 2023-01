Narvik | la recensione | su Netflix un onesto film bellico

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ladiche ripercorre l'omonima battaglia combattuta in Norvegia nel 1940 tra tedeschi e inglesi, in una confezione decorosa. All'inizio della Seconda Guerra Mondiale la Norvegia ha deciso di dichiararsi neutrale. La vicina Svezia forniva l'85% del ferro utilizzato dall'industria bellica tedesca, con il materiale che veniva trasportato in treno oltre il confine e imbarcato a, in terra norvegese. Per le forze britanniche era fondamentale impedirne il trasporto. L'8 aprile del 1940 la marina inglese sta pattugliando le acque norvegesi, con alleati e nazisti che stanno caricando il ferro sulla navi, e proprio in quelle ore soldati norvegesi vengono mandati acome guardie neutrali, ignari che proprio la neutralità del loro Paese sia già stata violata. Come …