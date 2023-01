AGI - Serata di emozioni e grandi gol al Maradona, dove ilha battuto 2 - 1 la Roma con due super giocate di Osimhen e di Simeone. Si deve arrendere una ...di luci e musica nel ...La Roma parte in avanti alla ricerca del pari e chiude nei primi minuti ilnella sua area, ma senza creare grossi pericoli. Al 55' invece il pericolo lo creano i padroni di casa, con Lozano ...

Napoli spettacolo al Maradona, si prende i tre punti contro un’ottima Roma 2-1 La Stampa

Le migliori cose da fare e gli eventi a Napoli nel weekend dal 26 al ... Napoli da Vivere

Nathaly Caldonazzo e Francesco Branchetti a Napoli al Teatro ... Napoli da Vivere

Spettacolo al Maradona prima di Napoli-Roma: presenti anche Clementino e Fatima Trotta Spazio Napoli

Coccodrillo a Napoli tra le barche, sorpresa a via Caracciolo (e sui social) ma la verità è un'altra ilgazzettino.it

I Red Devils hanno acquistato diversi top player negli ultimi anni. Gol, spettacolo ed intensità nel big-match della 20esima giornata di campionato, che al 'Maradona' di Napoli ha visto sfidarsi l'ina ...LIVE - Napoli e Roma in campo al Maradona. Partita di cartello tra partenopei e giallorossi per la prima partita del girone di ritorno in serie A 22 occasione per Zielinski ma il suo tiro ...