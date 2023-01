Napoli | Simeone | «Lotteremo ancora per far vedere cos’è questa squadra»

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Giovanni, attaccante del, ha parlato dopo il gol vittoria contro la Roma: le dichiarazioni dell’argentino Giovanni, a Dazn, ha parlato dopo il 2-1 delalla Roma. LE PAROLE – «Abbiamo fatto una grande partita, dovevamo chiuderla prima ma non ci siamo riusciti, ma avevamo contro unaforte. Poi alla fine è stata una cosa incredibile, sono contento di essere qui. Anche al di fuori del campo ci sono tante cose belle in questo gruppo. Avevo un po’ di mal di pancia, non mi sentivo al meglio ma ho comunque dato il massimo. Questi sono tre punti importanti, continuiamo a lottare e dimostreremoil. Entrare nella ripresa è complicato perché quelli in campo sono a un ritmo più alto. Io ho cercato di ...

Un doppio tracollo che fa brillare ancora di più quanto sta facendo ilche neanche un'ottima Roma riesce a frenare. Nel big match della prima di ritorno, Osimhen esiglano il 2 - 1 sui ...L'autore del gol della vittoria Giovanniha commentato a Dazn il successo delcontro la Roma: "Dovevamo chiudere prima la partita, contro una squadra così forte non è facile. Poi alla fine è stato incredibile, c'è un clima ...

Giovanni Simeone ha stretto i denti, è entrato in campo e ha segnato il gol da tre punti contro la Roma. L'attaccante del Napoli non era al top della forma ed è proprio lui a svelarlo a fine partita: ...In mezzo, al 75', il gol del pari di El Shaarawy che per dieci minuti ha fatto accarezzare ai giallorossi l’idea di portare a casa un meritato pareggio. Al 17' però gli azzurri salgono in cattedra sul ...