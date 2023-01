Napoli | Simeone l' emblema del tripudio azzurro - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il Cholito si conferma il perfetto bomber di scorta e ancora una volta decide una gara complicata: un anno fa Petagna non offriva le stesse ...

Il Cholito si conferma il perfetto bomber di scorta e ancora una volta decide una gara complicata: un anno fa Petagna non offriva le stesse ...Rassegna di lunedì 30 gennaio , calcio, Serie A, ilè in delirio dopo la vittoria sulla Roma per 2 - 1 firmata Osimhen e. El Shaarawy rende meno pesante la serata di Mourinho che comunque un po' era preparato. Azzurri a 53 punti, poi il ...

Simeone, l'ex compagno: 'Appena lo vidi, capii subito una cosa' AreaNapoli.it

Simeone, a Napoli solo gol importanti: il peso del Cholito nelle rotazioni di Spalletti la Repubblica

Gol Simeone, Clementino esplode di gioia: pazza esultanza in tribuna! | VIDEO CalcioNapoli24

Il Cholito non perdona! Simeone fa esplodere il Maradona all'86'! Tutto Napoli

Il Cholito si conferma il perfetto bomber di scorta e ancora una volta decide una gara complicata: un anno fa Petagna non offriva le stesse garanzie ...Riascolta Daje Napoli di Tutti Convocati. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.