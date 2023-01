Napoli | Simeone | Abbiamo disputato una grande partita Il gol è stata la cosa più bella che potevo fare oggi

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Giovanni, attaccante del, ha parlato a DAZN, dopo la vittoria per 2-1 contro la Roma, ecco le sue parole: "fatto una, dovevamo chiuderla prima ma non ci siamo riusciti. La Roma è una squadra molto forte e ha pareggiato, poi... è stato incredibile. C'è unaatmosfera e c'è un bel gruppo. Ci sono cose molto belle nel nostro gruppo. Non mi sentivo molto bene, avevo mal di pancia, ma ho provato a dare tutto come faccio sempre. Ho segnato, ho fatto lapiùche. Sono tre punti importanti questi guadagnati con la Roma, ma continueremo a dimostrare cos'è ilè capace di ...

Un doppio tracollo che fa brillare ancora di più quanto sta facendo ilche neanche un'ottima Roma riesce a frenare. Nel big match della prima di ritorno, Osimhen esiglano il 2 - 1 sui ...L'autore del gol della vittoria Giovanniha commentato a Dazn il successo delcontro la Roma: "Dovevamo chiudere prima la partita, contro una squadra così forte non è facile. Poi alla fine è stato incredibile, c'è un clima ...

Napoli, il volo scudetto continua. Batte una bella Roma e vola a +13 sull'Inter La Gazzetta dello Sport

RILEGGI LIVE - Napoli-Roma 2-1 (17' Osimhen, 75' El Shaarawy, 86' Simeone): la decide il Cholito! Tutto Napoli

Simeone gol, Osimhen impazzisce di gioia. La reazione di De Laurentiis AreaNapoli.it

Le pagelle del Napoli - Osimhen e Simeone: nessuno in Serie A ha una rosa così profonda TUTTO mercato WEB

Napoli-Roma 2-1: Osimhen e Simeone da urlo, azzurri a +13 sull'Inter ilmattino.it

Giovanni Simeone ha stretto i denti, è entrato in campo e ha segnato il gol da tre punti contro la Roma. L'attaccante del Napoli non era al top della forma ed è proprio lui a svelarlo a fine partita: ...In mezzo, al 75', il gol del pari di El Shaarawy che per dieci minuti ha fatto accarezzare ai giallorossi l’idea di portare a casa un meritato pareggio. Al 17' però gli azzurri salgono in cattedra sul ...