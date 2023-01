Napoli-Roma | Orsato promosso dai quotidiani | “grande autorevolezza | in pochi hanno alzato i toni”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Daniele, direttore di gara di2-1, è statoa pieni voti, soprattutto da Corriere dello Sport e Corriere della Sera. Il CorSport ne elogia in particolare lain campo. Il voto in pagella è 7. “, inha diretto conssime sbavature ma soprattutto con un ascendente sul match del Maradona che appartiene a(soprattutto in questa CAN). Lascia giocare molto (e se lo può permettere perché lo sa fare, non come qualche arbitro in stile Marinelli), segue il gioco in anticipo, i giocatori gli agevolano il compito”. L’unica pecca, per ...