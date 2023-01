Napoli-Roma | Kvaratskhelia commuove i social

(Di lunedì 30 gennaio 2023)omaggia la nonna scomparsa con una commovente dedica suidopo la vittoria contro la. Ilha conquistato una vittoria particolarmente sentita nell’ultimo match contro la, e il giocatore Khvichaha reso ancora più emozionante la serata.ha dato un contributo importante alla vittoria della squadra, grazie all’assist che ha permesso a Osimhen di segnare il primo gol. Ma la partita contro i giallorossi era speciale anche per un altro motivo, per il talentuoso georgiano. Aveva infatti deciso di dedicare la vittoria a una persona cara scomparsa.aveva recentemente perso la propria nonna e voleva onorarla con una dedica speciale. Durante la partita ha indossato un polsino con una ...

- Brutte notizie per Josè Mourinho . Nel corso della gara di ieri contro il(vinta dagli azzurri per 2 - 1), Leonardo Spinazzola è stato costretto ad uscire dal campo per infortunio. Il ...Arrivano brutte notizie in casa. Leonardo Spinazzola , uscito per un problema fisico durante il match in casa del, si è sottoposto a esami strumentali di accertamento, che hanno evidenziato una lesione di primo grado al ...

Napoli-Roma 2-1: video, gol e highlights Sky Sport

Roma, tegola Spinazzola dopo la gara di Napoli: i tempi di recupero CalcioNapoli24

Viaggio al Sud: ecco Napoli-Roma. Lo Special One sfida Spallettone Il Romanista

Spalletti: "Vinto grazie ai cambi. Cosa ho regalato a Mou Un Pulcinella..." La Gazzetta dello Sport

Ancora guai per Leonardo Spinazzola. Per l'esterno della Roma si tratta di lesione di primo grado al flessore della coscia destra.Altri guai per la Roma di Jose' Mourinho. Leonardo Spinazzola, costretto ieri ad uscire all'intervallo della gara con il Napoli, ha riportato una lesione di primo grado al flessore della coscia destra ...