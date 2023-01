Napoli-Roma | il comico Peppe Iodice ironizza | 'Tanto pe' cantà | la capolista se ne va' VIDEO

Commenta per primo La vittoria delcontro la(2 - 1 al triplice fischio) scatena la gioia dei tifosi. Anche di quelli più famosi che sono pronti a sbizzarrirsi sui social con interpretazioni personali del momento. Proprio ......del romanziere e drammaturgo veneto Tiziano Scarpa e va in scena al Teatro Tram didal 2 al 5 febbraio. Lo spettacolo plurpremiato - tra cui il riconoscimento per Miglior attore al Fringe...

Napoli-Roma, Mourinho: "Meritavamo di vincere. Zaniolo Se non stai bene in famiglia..." Sky Sport

I nostri Mourinho e Spalletti commentano Napoli-Roma R101

Napoli-Roma 2-1, l'analisi tattica della vittoria della squadra di Spalletti L'Ultimo Uomo

Napoli-Roma, i The Jackal tifosi al Maradona: guardate che fa Kvaratskhelia (FOTO) AreaNapoli.it

LIVE NAPOLI ROMA – Buonasera amici di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Roma, gara valida per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Il Napoli, dopo lo scivolone cl ...Lo Spezia si rinforza in attacco sul finale di mercato, nella settimana che porterà alla sfida contro il Napoli: arriva Eldor Shomurodov dalla Roma.