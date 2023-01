Napoli-Roma 2-1 | Spalletti in conferenza

Un doppio tracollo che fa brillare ancora di più quanto sta facendo ilche neanche un'ottimariesce a frenare. Nel big match della prima di ritorno, Osimhen e Simeone siglano il 2 - 1 sui ...La squadra di Spalletti supera anche l'ostacoloe la distanza dalle inseguitrici diviene sempre più ...

Game over. Gennaio era il mese della verità e il Napoli l'ha concluso aumentando il suo vantaggio in classifica da 8 a 13 punti, dopo aver spazzato via le incognite del post Mondiale con la furia di u ...