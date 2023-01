Napoli-Roma 2-1 | Osimhen la sblocca | Simeone la vince ApoteOsi al Maradona!

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti2-1: ancora una vittoria. Dopo aver chiuso il girone d’andata a quota50 punti, ilcomincia il girone di ritorno alla stessa maniera, cioèndo. Altri tre punti, acciuffati lottando fino all’ultimo pallone, contro unaindomita e che non si è fatta schiacciare dallo strapotere della capolista. Che però dà un ulteriore prova di forza ad un campionato che sta letteralmente stracciando e che ora la vede a +13 sull’Inter seconda, +15 sul terzetto composto da Lazio, Atalanta e Milan e persino +16 sullasconfitta stasera. A portare in vantaggio gli azzurri, come sempre,, il capocannoniere del torneo con 14 reti, poi ad un quarto d’ora dal 90esimo il pari del subentrato El Shaarawy (che ha segnato il 5° gol in ...