Napoli-Roma 2-1 | Mourinho | “Esco di qua fiducioso”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) José, tecnico della, ha commentato nel post-partita il matchai microfoni di DAZN. La squadra partenopea prosegue il suo viaggio in solitaria, primeggiando anche questa sera contro i giallorossi di. Al Maradona ilregola i conti con i capitolini dopo il pareggio dell’andata, grazie alla rete di Osimhen (17’). Il pareggio grazie alla rete El-Shaarawy (75’) accende la speranza giallorossa, ma Simeone (86’) chiude definitivamente il match. Ilcontinua senza sosta la sua corsa in campionato a 13 lunghezze dall’Inter al secondo posto. Lacade al Maradona e rimane ferma a quota 37 punti, ad un passo da Lazio, Atalanta e Milan a quota 38., ...

Nella supersfida della ventesima giornata di Serie A andata in scena questa sera al Maradona di, gli azzurri di Luciano Spalletti hanno battuto ladi Josè Mourinho per 2 - 1 , allungando a +13 il distacco dalle inseguitrici e facendo altresì un passo importante verso l'obiettivo ...Allunga ancora in vetta alla classifica dei marcatori Victor Osimhen , l'attaccante nigeriano delche contro laha trovato il suo gol numero 14 in questo campionato. Come ricordato anche da Opta Italia , in sole 16 presenze di questa Serie A, l'azzurro ha già eguagliato il suo record ...

Il calcio ha una sua liturgia. Ci sono delle realtà consolidate. Il calcio è fatto di posizioni, conoscenza del compagno, di sguardi. E questa liturgia funziona solo quando giochi tante volte insieme.Eljif Elmas resta sbalordito dopo l'emozionante vittoria del Napoli contro la Roma al Maradona. L'azzurro commenta l'importante sussesso contro i giallorossi con un post su Instagram, scrivendo: ...