Napoli - Roma 2 - 1 | le pagelle dei giallorossi | Matic è qualità e quantità | Dybala si sacrifica | Cristante ansioso

La mamma di Nicolò Zaniolo, al termine di, ha preso la parola su Instagram per difendere il figlio e se stessa dai tanti insulti delle ultime ore. Francesca Costa ha pubblicato una foto in cui si vede il muretto fuori Trigoria (...- Vittoria delcontro la, e regalo di Spalletti a José Mourinho. Simpatico retroscena al termine della partita dello stadio Maradona, tra un regalo del tecnico azzurro a quello giallorosso: "L'ho ...

Napoli-Roma 2-1, le pagelle Sky Sport

Napoli-Roma 2-1 diretta: Osimhen e Simeone decidono la partita Corriere dello Sport

CPHV: Napoli-Roma 2-1 | L'Ultimo Uomo L'Ultimo Uomo

Video Gol Osimhen in Napoli-Roma 2-1: la fotosequenza La Gazzetta dello Sport

Di seguito ecco come cambia la classifica di Serie A dopo Napoli-Roma, in attesa di Udinese-Verona di domani Non sono finite le sorprese della giornata di oggi, con la Juventus che fa un tonfo fortiss ...La statistica del Napoli, migliore squadra anche in quanto ad efficacia dei giocatori cosiddetti subentranti, va aggiornata dopo la rete segnata da Simeone che ha consentito agli azzurri di battere la ...