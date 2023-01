Napoli | picchiato da minorenni con manganello | 14enne in ospedale

(Di lunedì 30 gennaio 2023) (Adnkronos) – Unè stato aggredito eieri sera in via Foria a. Trasportato all’Cardarelli, è stato giudicato guaribile in 5 giorni per trauma cranico non commotivo. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della stazioneVomero intervenuti, il giovane era in scooter e percorreva via Foria, altezza piazza Carlo III, quando alcuni, anche loro in scooter, lo avrebbero accerchiato e poi. Uno di loro lo avrebbe colpito anche con un. Indagano i Carabinieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

