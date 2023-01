Napoli | occhio all’Eintracht | pareggia 1-1 col Bayern Monaco ed è a -5 dalla vetta in Bundesliga

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Eintracht Francoforte, avversario delagli ottavi di Champions League, hato in casa delper 1-1. Bavaresi in vantaggio al 34? con Sané, pareggio degli ospiti di Kolo Muani al 69?, su assist di Kamada. Rispetto alla prima parte di stagione, l’Eintracht è risalito in classifica fino a raggiungere la sesta posizione, arrivando finanche a toccare la seconda piazza, con 32 punti dopo 18 giornate. Una classifica del campionato tedesco che, però, è estremamente corta con le prime cinque squadre raccolte in tre punti (dai 37 delcapolista). Non sarà un impegno da sottovalutare per il, anche perché resta pur sempre un ottavo di finale di Champions League. Anche se tra le due qualche timore in più ce l’avrà sicuramente ...