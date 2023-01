Napoli | mancano solo 2 cose da capire Mou ha sbagliato ancora | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 30 gennaio 2023) 2023-01-30 00:50:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Neppure la migliore Roma della stagione che – detto chiaro fin dall’inizio – avrebbe come minimo meritato di pareggiare, è riuscita a frenare ilsempre più capolista (più tredici sull’Inter) e prossimo a stabilire molti record di qui alla fine del campionato, del quale è stata celebrata appena la prima di ritorno. Ha deciso Simeone (85’), ovvero l’attaccante di riserva, che aveva sostituito Osimhen, autore del primo gol (16’) da giudicare come un’autentica prodezza. Colletiva per il passaggio in profondità di Mario Rui che ha smarcato Kvaratskhelia e per il cross perfetto del georgiano. Individuale per il controllo prima di petto, poi di coscia e infine per il destro esplosivo di Osimhen, senza dar tempo alla palla di toccare terra. Se sull’1-0 ...