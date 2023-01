Napoli | l’entourage di Osimhen | “Questo è il vero Victor | un leader assoluto”

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 gennaio 2023) “Quello di, ieri, è stato uno dei migliori gol della stagione. Ha mostrato tutte le sue abilità tecniche e fisiche nella rete contro la Roma. Ha messo giù il pallone con una facilità incredibile, per poi tirare verso la porta con tutto il veleno e la fame che aveva dentro”. Lo ha detto Oma Akatugba, giornalista e membro deldi, ai microfoni di “Radio Punto Nuovo”, dopo la vittoria delsulla Roma per 2-1 in Serie A. “è il, il calciatore che è destinato a diventare. Ha già sorpassato il suo record di gol, messo a segno lo scorso anno. È già a 15 gol e c’è ancora tutta una seconda parte di stagione ancora da giocare – ha aggiunto Akatugba -.è speciale, quando gioca per il ...