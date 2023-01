Napoli inarrestabile | 2-1 alla Roma e +13 sull' Inter

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ilsi cucea maglia un altro pezzetto di scudetto battendo un'ottimaal Maradona per 2-1 e salendo a quota 53, 13 puntia seconda che in questo momento è l'. Un segnale forte, se ancora ce ne fosse bisogno, della compattezza di una squadra che ha in Osimhen il miglior realizzatore (e autore del gol dell'1-0) ma anche nelle riserve 'di lusso' un bene prezioso: il gol decisivo lo segna infatti al 86' Simeone, da poco subentrato proprio a Osimhen. In mezzo, al 75', il gol del pari di El Shaarawy che per dieci minuti ha fatto accarezzare ai giallorossi l'idea di portare a casa un meritato pareggio. Spalletti sceglie di mettere in campo dal primo minuto Lozano, mentre Elmas parte dpanchina. Mourinho ormai non fa più affidamento su Zaniolo, in campo ...