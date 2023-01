Napoli | Galleria Vittoria si trasforma in una discoteca per il traffico paralizzato | musica a tutto volume e persone sui tetti delle auto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Sabato 28 gennaio ladellasi èta in una sorta diimprovvisata a causa delda movida. Molti giovani sono usciti dalleferme in coda e hanno cominciato a ballare con laad alto. I video sono diventati virali e sono stati pubblicati anche dal deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli. “Un modo senza dubbio originale dire la lunga attesa in un momento di socialità collettiva in una città che non smette mai di sorprendere. L’augurio è che ciò non accada di nuovo poiché non è di certo stato salutare il fatto di respirare i gas di scarico che si accumulano inoltre ai tanti altri pericoli che ...