Napoli | De Laurentiis scatenato | canta e balla con i tifosi – ?

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il presidente del, Aurelio De, ha festeggiato la vittoria casalinga contro la Roma con iNeanche Aurelio De, presidente del, ha saputo trattenere la propria gioia dopo l’importantissima vittoria per 2-1 contro la Roma. Un successo che ha permesso al club partenopeo di allungare ancora il proprio vantaggio in classifica. Presidente @ADesa per caso cosa fa la capolista? ??? ? pic.twitter.com/dxFMvuA7hn— Carlo Alvino (@Carloalvino) January 30, 2023 Come si può vedere dal video, il presidente hato eto con imentre si apprestava a lasciare lo Stadio Diego Armando Maradona con la propria vettura. L'articolo proviene da Calcio News 24.