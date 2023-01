Napoli | coccodrillo filmato nelle acque del lungomare | svelato il mistero

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Unche nuota nelladeldi, tra le barche e i pescatori, nell’area antistante la Rotonda Diaz. Ha suscitato curiosità e paura ilche immortala il grosso rettile nel Golfo partenopeo. C’è chi ha gridato alla fake news e chi alla manipolazione video. In realtà c’è una spiegazione logica per L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

nel mare di: cosa è successo Il rettile è stato avvistato nei pressi della Rotonda Diaz e in molti si sono fermati ad ammirarlo, notevolmente sorpresi di quell'avvistamento tanto ...Show di Mourinho che chiede ai suoi di mettere in barriera il '', l'uomo steso, nulla di fatto. 76 Per ientrano Raspadori e Simeone al posto di Osimhen e Lozano. 74 Pareggia per la ...

Un coccodrillo a Napoli tra le barche, sorpresa a via Caracciolo (e sui social) ma la verità è un'altra ilmattino.it

Napoli, un coccodrillo tra le barche: ma è solo un robot Corriere

Napoli, un coccodrillo avvistato mentre nuota nel mare di Mergellina: ecco di cosa si tratta Virgilio Notizie

Avvistamento curioso sul Lungomare: "È un coccodrillo" - VIDEO NapoliToday

Coccodrillo a Napoli tra le barche, sopresa a via Caracciolo (e sui social) ma la verità è un'altra ilmessaggero.it

E' diventato virale sul web il video del coccodrillo che nuota nel mare di Napoli, tra le barche e i pescatori che non sembrano sorpresi della sua presenza. E un motivo c'è: si tratterebbe, infatti, ...Napoli, coccodrillo nuota tra le barche dei pescatori nel mare di Mergellina, interviene il comitato pescatori di Napoli ...