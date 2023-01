Napoli a +13 sul secondo posto | un primato in A dopo 20 giornate

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCon il 2-1 contro la Roma, la 17esima vittoria su 20, ilha acquisito un vantaggio di +13 sull’Inter seconda, di +15 sulle terze classificate (il terzetto comda Lazio, Atalanta e Milan) e di +16 sulla Roma. Per la prima volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), la prima in classifica ha 13 punti di distanza dalla seconda20 partite giocate (il precedente maggior distacco erano gli 11 punti della Roma dall’Inter nel 2006/07). Un altroche ilpuò vantareil +12 raggiunto al termine del girone d’andata, il massimo mai rilevato finora in Serie A. Un vantaggio che potrebbe finanche aumentare nel prossimo turno considerando che domenica prossima gli azzurri giocheranno a La Spezia ed ...