Nainggolan ritrova De Rossi | l' annuncio in stile videogioco della Spal

ROMA - Con un simpatico video del famoso gioco Fruit Ninja pubblicato sui social, la Spal ha annunciato ufficialmente l'arrivo a parametro zero di Radja. L'ex centrocampista della Roma , sarà dunque allenato dall'ex compagno di squadra Daniele De Rossi. Il belga ha firmato un contratto fino a giugno 2023 con rinnovo automatico in caso di ...Radjariparte dalla Spal. La società biancazzurra ha annunciato l'arrivo dell'ex centrocampista dell'Anversa con un video che gioca sul soprannome del giocatore 'Ninja'.Daniele De Rossi, attuale allenatore della Spal, ex compagno di squadra del belga alla Roma. Nella giornata di oggi sosterrà il primo allenamento.

