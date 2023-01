Nadya Suleman | gli otto gemelli di 14 figli sono diventati grandi

(Di lunedì 30 gennaio 2023)nel 2009 ha dato alla luce. Dopo un breve momento di notorietà, la donna si è per lo più ritirata dai riflettori per crescere i suoi(in tutto 14), condividendo occasionalmente sui social aggiornamenti sulla loro crescita e sui loro traguardi. Su Instagram,, che ora si fa chiamare Natalie, ha appena pubblicato una nuova foto degli: in occasione del loro 14esimo compleanno ha voluto dedicargli un augurio speciale. Nell’immagine si vedono gli, decisamente cresciuti. A corredo, ha scritto: Buon 14esimo compleanno a Noah, Maliyah, Isaiah, Jeremiah, Nariyah, Josiah, Jonah e Makai! Siete alcuni degli esseri umani più amorevoli, premurosi, coscienziosi e ...

Il compleanno degli otto gemelli viene festeggiato con una festa di ciambelle vegane.