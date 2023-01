Murder Mistery 2 | il trailer del film con Adam Sandler e Jennifer Aniston

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 30 gennaio 2023) È ora disponibile ilufficiale diMystery 2, sequel deldel 2019, e in arrivo sempre e solo su Netflix dal 31 marzo. Ritornano, nei panni dei coniugi detective Nick e Audrey Spitz, e con loro un ricco cast internazionale che comprende Mark Strong, Mélanie Laurent, Jodie Turner-Smith, Kuhoo Verma, John Kani e Dany Boon. La pellicola, diretta da Jeremy Garelick e scritta da James Vanderbilt, coinvolge Nick e Audrey Spitz in un caso che alza la posta in gioco e dà finalmente a questi due detective l’occasione per realizzare tutto ciò che hanno sempre sognato: il successo della loro agenzia e il tanto atteso viaggio a Parigi....