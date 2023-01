Muore a 5 anni | era in auto con la madre | Gesto banale si trasforma in tragedia

Leggi su ck12

(Di lunedì 30 gennaio 2023)a soli 5per unche siin una vera e propria: era incon la, ecco tutti i dettagli della drammatica vicenda. La notizia è una di quelle che mai vorremmo ascoltare, terribile e devastante, in particolare per i familiari della piccola vittima, andata incontro a un destino a dir poco crudele. Morta a soli 5mentre era incon la mamma (CK12)Capita purtroppo molto spesso che dei semplici e banali gesti quotidiani possanorsi ine che molte giovani vite vengano spezzate per degli incidenti apparentemente banali e evitabili. Proprio in queste ore si sta parlando, ad esempio, della quattordicenne inglese Giorgia ...