Movida violenta | 14enne accerchiato e picchiato

Leggi su agi

(Di lunedì 30 gennaio 2023) AGI - Ancora un caso di violenza tra minorenni a Napoli durante le ore della. Ieri in tarda serata, intorno alle 22.30, i carabinieri sono stati chiamati al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli dove era stato ricoverato un quattordicenne ferito. Secondo una prima ricostruzione legata al suo racconto dei fatti, il ragazzino era in scooter lungo via Foria, all'altezza di piazza Carlo III quando alcuni minori, anche loro in scooter, lo hannoe poi. Uno di loro lo ha colpito anche con un manganello. I medici hanno curato l'adolescente e prescritto 5 giorni di prognosi prescritti per un trauma cranico non commotivo. Indagini in corso.