Mourinho su Osimhen | «Top | ma sta sempre per terra Se va in Inghilterra lo ammazzano»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il tecnico della Roma, Josèparlando ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta rimediata col Napoli al Maradona, ha parlato della partita e anche di«Lorenzo sono due settimane che non si allena con la squadra, si è allenato solo ieri e l’allenamento del sabato non è intenso. Ha fatto sacrifici per giocare, non era al top della condizione, era poco in forma, però avevo preparato la partita così, ho dettoche la nostra squadra con una partita a settimana è una squadra che può essere molto brava come oggi. Il fatto è che giocare così 2-3 volte a settimana è più difficile. Abbiamo pensato che il Napoli faceva fatica ad essere pressato e abbiamo preso dei rischi, i giocatori lo hanno accettato bene. Matic ha giocato molto bene, Mancini ha giocato in posizione di terzino destro, mai centralmente, ha fatto molto bene ...