Motorola Moto Edge 40 Pro | immagini render trapelate prima del lancio

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Dopo cheha lanciato in Europa gli smartphoneE13, G13, G23, G53 e G73, adesso è pronta a far debuttare anche la sua prossima ammiraglia, la versione Global del40 Pro (che il mese scorso ha esordito in Cina con il nome diX40). Malgrado l’azienda statunitense non abbia ancora confermato ilin via ufficiale, sonoin Rete, precisamente sul sito ‘appuals.com’,che mostrano i due colori con cui il top di gamma dovrebbe giungere sul mercato. Inoltre, si dice che lo smartphone faccia il suo esordio in occasione del Mobile World Congress 2023 (MWC). Daiing emersi il nuovo...