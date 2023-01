Motocross | Jeffrey Herlings rinnova con KTM fino al 2025! Cairoli | “È un grande campione e tornerà a vincere”

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Si prolunga ulteriormente il rapporto tra KTM e, dopo l’annuncio di un rinnovo di contratto biennale per il 2024 e 2025 nella classe regina del Mondiale. Il fenomeno olandese, reduce da un grave infortunio che lo ha costretto a saltare l’ultima stagione, si è ormai ripreso ed è in fase di preparazione verso il primo appuntamento della MXGP nel 2023 in Argentina. “Stiamo insieme da molto tempo e ora credo di essere l’atleta Red Bull KTM più longevo poiché questo sarà il mio quindicesimo anno da quando ho firmato per la prima volta nel 2009. Ora abbiamo altri due anni insieme e forse altro ancora in arrivo. È ottimo. Sono felice e grato di estendere nuovamente il contratto ed è fantastico dopo un periodo buio nel 2022 che il team e la società abbiano ancora fiducia in me. Non volevo muovermi da qui, sono felice ...