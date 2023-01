Morta Lisa Loring | la prima e indimenticabile Mercoledì Addams

(Di lunedì 30 gennaio 2023), ladel cinema, èdomenica 29 gennaio 2023 per un ictus, a soli 64 anni. A darne la notizia su Facebook la sua amica del cuore Laure Jacobson che ha scritto che l’attrice è stata staccata dalle macchine che la tenevano in vita, dopo essere stata colpita da una emorragia cerebrale causata dal fumo e dell’ipertensione. A confermare la notizia, la figlia Vanessa Foumberg che ha detto a Variety: “Mamma se ne è andata pacificamente, con entrambe le sue figlie che le tenevano le mani”. Fonte: Getty Imagesnel 2019, nata nelle isole Marshall nel 1958, è stata sposata quattro volte e ha avuto due figlie Marianne e Vanessa e ...

...rimuoverlo e lei èieri sera'. L'interpretazione di Loring di Mercoledì è rimasta, ha detto l'amica, " nella cultura pop e nei nostri cuori. Bella, gentile, madre amorevole, l'eredità di...Loring èDiventata famosa per aver interpretato la prima Mercoledì Addams della storia,Loring èa soli 64 anni. Stando a quanto dichiarato dall'amica Laurie Jacobson, qualche ...

È morta a 64 anni Lisa Loring, l'attrice che per prima ha vestito i panni della piccola Mercoledì nella serie televisiva “La famiglia Addams”. La donna era stata colpita da un ictus. Lisa “resterà per ...Lisa Loring, meglio conosciuta per aver interpretato l'originale Mercoledì Addams, si è spenta Sabato Sono arrivate tristi notizie quando Lisa Loring, l’originale Mercoledì della famiglia Addams, ci h ...