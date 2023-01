Morta Lisa Loring | è stata la ‘prima’ Mercoledì della Famiglia Addams

(Di lunedì 30 gennaio 2023) È, l’attrice nota per essereuna delle prime interpreti di. Aveva solo 5 anni quando negli anni Sessanta ha interpretato la più giovane figlia di Morticia e Gomez. Ad annunciare la morte dell’artista, a soli 64 anni di età, èla sua amica Laurie Jacobson. La notiziamorte èdata dall’amica: Laurie Jacobson “Con grande tristezza segnalo la mortenostra amica. 4 giorni fa ha avuto un grave ictus causato dal fumo e dalla pressione alta. Eraattaccata al respiratore per 3 giorni. Ieri, la suaha preso la difficile decisione di rimuoverlo ed è ...

Sanremo 2023, i 28 Big in gara e le loro canzoni AVEVA 64 ANNILoring, la prima Mercoledì Addams della tv LE IMMAGINI PIU' BELLE 'Amici 22', le emozioni della diciottesima puntata QUARTA PUNTATA 'C'è posta per te', Charlize Theron e Irama ospiti GUARDA ...Sanremo 2023, i 28 Big in gara e le loro canzoni AVEVA 64 ANNILoring, la prima Mercoledì Addams della tv LE IMMAGINI PIU' BELLE 'Amici 22', le emozioni della diciottesima puntata QUARTA PUNTATA 'C'è posta per te', Charlize Theron e Irama ospiti GUARDA ...

È morta l’attrice Lisa Loring, la prima Mercoledì Addams: aveva 64 anni Corriere della Sera

Morta l’attrice Lisa Loring, fu la prima Mercoledì Addams Corriere TV

Morta Lisa Loring, la prima Mercoledì Addams della tv TGCOM

Addio a Lisa Loring, era la prima Mercoledì Addams della storia TGCOM

Morta Lisa Loring, l’attrice che interpretò la prima Mercoledì Addams IL GIORNO

È morta all'età di 64 anni Lisa Loring, l'attrice che per prima ha dato il volto a Mercoledì Addams. La notizia è stata data su Facebook da un'amica che ha rivelato anche le… Leggi ...L'attrice Annie Wersching è morta a soli 45 anni: era nota per aver recitato nella serie 24 e doppiato Tess in The Last of Us ...