Morta a 45 anni l' attrice Annie Wershing | Regina dei Borg in Star Trek e Renee Walker in «24»

... '24' e 'The Vampire Diaries' e per aver interpretato Leslie Dean, la madre della supereroina aliena Karolina nel telefilm della Marvel 'Runaways', èa 45domenica 29 gennaio a Los Angeles ......la figlia della star John Ventimiglia Per Lisa Loring il ruolo di Mercoledì Addams nella ... Si era poi ritirata dalle scene per farvi ritorno alla fine degli70 per piccoli ruoli di contorno ...

È morta a 45 anni Annie Wersching: l'attrice di "24" e "Timeless" lottava contro il cancro Open

È morta Annie Wersching, l'attrice di 24 e Timeless aveva 45 anni: nel 2020 la diagnosi di cancro Fanpage.it

Annie Wersching, morta a 45 anni l'attrice e doppiatrice The Last of us: la diagnosi di cancro nel 2020 ilmattino.it

Morta a 45 anni Annie Wersching, star di 'Bosch' e 'The Vampire Diaries' La Sicilia

Annie Wersching morta a 45 anni: star di 24 e Bosch, era la voce di Tess nel videogioco di The Last of Us BadTaste.it TV

window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-dc46bc98-7a17-f961-2a80-c22b5002e8 ...Lisa Loring, conosciuta per aver interpretato la prima Mercoledì Addams nella serie TV degli anni '60, muore all'età di 64 anni.