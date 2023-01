Morta a 45 anni Annie Wersching | star di ‘Bosch’ e ‘The Vampire Diaries’

(Di lunedì 30 gennaio 2023) (Adnkronos) – L’attrice statunitense, nota per i suoi ruoli nelle serie televisive, ’24’ ee per aver interpretato Leslie Dean, la madre della supereroina aliena Karolina nel telefilm della Marvel ‘Runaways’, èa 45domenica 29 gennaio a Los Angeles in seguito a un tumore. L’annuncio della scomparsa è stato dall’agente dell’attrice, a cui è seguito un comunicato del marito, l’attore comico Stephen Full, che ha ricordato la moglie e la madre dei loro tre figli – Freddie di 12, Ozzie di 9e Archie di 4– con parole toccanti: “Oggi c’è un buco oscuro nell’anima di questa famiglia. Ma lei ci ha lasciato gli strumenti per riempirlo. ...

L'attrice Lisa Loring èa 64. Aveva recitato nella sitcom degliSessanta ne 'La famiglia Addams' interpretando 'Mercoledì'. L'artista èil 28 gennaio e aveva avuto un ictus alcuni giorni prima.

Annie Wersching, attrice che ha anche interpretato Tess in The Last of Us, è morta all'età di 45 anni a causa di un cancro, dopo alcuni anni di malattia che era però stata mantenuta segreta al pubblic