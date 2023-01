(Di lunedì 30 gennaio 2023) L'europarlamentare del Partito Democratico, Alessandra, in un'intervista a La Presse non valuta positivamente la proposta del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara diin modo differenziato. L'articolo .

... Alessandraeurodeputata del Pd denuncia: "Mancano ventimila ostetriche sul territorio". "... Sempre le prime ail prezzo del disagio professionale, della stanchezza del post parto, dei ...Sempre le prime ail prezzo del disagio professionale, della stanchezza del post parto, dei ... così sui social l'eurodeputata del Pd Alessandra

Moretti (PD): “Pagare di più i docenti che lavorano oltre l’orario scolastico. Incentivare la formazione” Orizzonte Scuola

Scuola, Moretti (Pd): "Stipendi differenziati Pagare di più docenti ... Il Sole 24 ORE

Scuola, Moretti (Pd): "Stipendi differenziati Pagare di più ovunque" - LaPresse LAPRESSE

Ue, Moretti (Pd): "Risposta comune su salute. Rendere Pe impermeabile a ingerenze" - LaPresse LAPRESSE

Giustizia, Nordio paga la contraddizione insanabile del Cdx Affaritaliani.it

La direttiva europea sulle case è un buono strumento per l’ambiente e il risparmio energetico, ma va attuata con gradualità e incentivi, mentre contro la ...(LaPresse) La proposta del ministro dell'Istruzione Valditara di pagare in modo differenziato i docenti "non ... Così l’europarlamentare del Pd Alessandra Moretti a LaPresse. "Va incentivata anche la ...