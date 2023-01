Monza-Sampdoria | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I brianzoli sono avviati verso una salvezza tranquilla, non cosi per i blucerchiati che sono con l’acqua alla gola.si giocherà lunedi 6 febbraio 2023 alle ore 20.45: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I brianzoli sono in un gran momento