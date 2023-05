Monreale | Servizio di Assistenza Domiciliare | al via le domande modulo all’interno

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Al via leper fruire deldi(SAD), rivolto agli anziani ultrasessantacinquenni residenti nel Comune di. Più nello specifico, ilè rivolto a n. 19 anziani ultrasessantacinquenni, parzialmente autosufficienti o a rischio di perdita dell’autosufficienza, senza adeguato supporto familiare, che non necessitano di prestazioni sanitarie domiciliari ma che richiedono un supporto per lo svolgimento di alcune funzioni della vita quotidiana. Ilsarà completamente gratuito e avrà per oggetto le seguenti prestazioni: – Cura dell’igiene personale; – Aiuto nella gestione dell’ambiente domestico e nel governo della casa; – Aiuto nella preparazione ed assunzione dei pasti e nella gestione delle attività ...

Lo ha detto l'arcivescovo di, mons. Gualtiero Isacchi, nell'omelia della Festa del ... della condivisione, del prendersi cura; è il fondamento del matrimonio cristiano, del...Il comandante della polizia municipale di, Luigi Marulli, è stato aggredito per strada mentre era indurante le manifestazioni per la festa del Santissimo Crocifisso. Il comandante avrebbe invitato un automobilista a non ...La bellezza della diocesi disupera quella di questo duomo. A volte siamo conosciuti ...divento sempre più consapevole del grande dono che Dio mi ha fatto e dell'importanza di questo...

Monreale, comandante dei vigili aggredito da un sedicenne dopo aver richiamato un automobilista PalermoToday

"Ogni uomo, ogni donna, ogni giovane e bambino, ogni monrealese ed ogni pellegrino giunto in questa Chiesa collegiata, fa esperienza della veridicità di questa Parola. Tutti siamo attratti dall'Amore- ...MONREALE, 3 maggio – Piazza ancora una volta gremita, così come avvenuto nelle altre serate riservate ai festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso, ieri sera per il concerto di Giusy Ferreri, ...