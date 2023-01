Monreale | Servizio di Assistenza Domiciliare | al via le domande modulo all’interno

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Al via leper fruire deldi(SAD), rivolto agli anziani ultrasessantacinquenni residenti nel Comune di. Più nello specifico, ilè rivolto a n. 19 anziani ultrasessantacinquenni, parzialmente autosufficienti o a rischio di perdita dell’autosufficienza, senza adeguato supporto familiare, che non necessitano di prestazioni sanitarie domiciliari ma che richiedono un supporto per lo svolgimento di alcune funzioni della vita quotidiana. Ilsarà completamente gratuito e avrà per oggetto le seguenti prestazioni: – Cura dell’igiene personale; – Aiuto nella gestione dell’ambiente domestico e nel governo della casa; – Aiuto nella preparazione ed assunzione dei pasti e nella gestione delle attività ...

