Mondiali ciclocross 2023 | i convocati dell’Italia | presenti Toneatti | Persico e Fontana

(Di lunedì 30 gennaio 2023) A partire da venerdì 3 febbraio, fino a domenica 5, si svolgeranno a Hoogerheide idi(nei Paesi Bassi), a poco meno di una settimana di distanza dalla conclusione della Coppa del Mondo 2022-(conclusasi, infatti, nella giornata di ieri in quel di Besançon). Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Daniele Pontoni, ha quest’oggi diramato le sue scelte in vista dei Campionati del Mondo in programma nel fine settimana: saranno tredici in totale gli azzurri che gareggeranno nelle differenti categorie, andando a caccia di medaglie. Tra le ragazze junior figurano Arianna Bianchi, Valentina Corvi e Federica Venturelli, mentre tra i ragazzi Tommaso Cafueri, Elian Paccagnella e Stefano Viezzi; per gli Under 23 vi saranno Carlotta Borello, Asia Zontone, Filippo Agostinacchio e Davide ...