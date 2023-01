Moltiplicare gli attacchi L' ordine durissimo da Mosca | dove scatta la tempesta di fuoco

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La Russia comincia a sentire il fiato sul collo della Nato. L'invio di armi da parte dell'Occidente può mettere in seria difficoltà lo zar. E la decisione degli Stati Uniti di inviare a Kiev i tank Abrams insieme ai Leopard della Germania può cambiare davvero lo scenario di guerra sul campo. Ci vorrà qualche settimana prima che i nuovi tank diventino operativi davvero sul terreno di battaglia, ma di fatto questa circostanza preoccupa i piani alti del Cremlino. E asi cerca di arginare la minaccia di una controffensiva ucraina usando insulti e volgari espressioni per definire i ministri dell'Occidente che si stanno mettendo in prima linea per sostenere Zelensky. Ne sa qualcosa il nostro ministro della Difesa, Guido Crosetto che è stato definito "sciocco" dal mastino di, Medvedev. Crosetto ha risposto per le rime senza farsi intimidire ...

Come dimostrano i casi di Germania, Regno Unito, Francia, Lussemburgo, Canada ealtri, l'Italia ... Nel frattempo, l'ossessione per il segreto di Stato non fa altro che fari sospetti ...Lo stesso ministro poi non perde occasione di umiliare ulteriormenteinsegnanti, annunciando ... sennonché all'atto pratico il potere per riprodursi ha bisogno diil caos, tanto che il ...

Russia, l'ordine alle truppe: "Moltiplicare gli attacchi", una tempesta di fuoco Liberoquotidiano.it

Consultazioni pubbliche: le regole in Italia ci sono, basterebbe ... Agenda Digitale

Stralcio cartelle, la giunta crea un’ingiustizia il Resto del Carlino

La cultura a portata di mamma: Merenda da Leoni! al Museo Leone ... Città di Vercelli

Blitz della Polizia Municipale e degli Ispettori Ambientali Aamps

Sono superati i cento giorni dello sciopero della fame di Alfredo Cospito, terrorista anarchico sottoposto al regime speciale del 41 bis e si moltiplicano gli attacchi, le rivendicazioni e le minacce ...Tra le misure decise da Israele troviamo la semplificazione, per i cittadini israeliani, del processo per ottenere i permessi di porto d'armi. Stretta anche sugli insediamenti in Cisgiordania ...