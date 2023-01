(Di lunedì 30 gennaio 2023) Duedella polizia locale disono andate a fuoco nella notte nel parcheggio del comando distaccato di viale Tibaldi. Un gesto doloso, provocato dal lancio di almeno una bottiglia, che ha portato l’indagine in mano alla Digos e al pool antiterrorismo della procura milanese dopo un primo intervento dei carabinieri. Nel parco adiacente al comando, tra l’altro, sarebbero stati trovati anche altri tre-quattro ordigni simili inutilizzati. Al momento il gesto non è stato rivendicato. Dopo il lancio delle, avvenuto intorno alle 3, è stato informato il pm di turno Rosario Ferracane ed è stato aperto un fascicolo per incendio e danneggiamento, che passerà a breve al dipartimento antiterrorismo, guidato dal procuratore Marcello Viola. Anche se allo stato non risultano rivendicazioni, a detta di chi ...

...dell'auto bruciata e alcune danneggiate - probabilmente con due- non c'è stata alcuna rivendicazione, ma gli ultimi episodi lungo lo Stivale - solo ieri c'è stato un danneggiamentoun ...Sono state incendiate con duele due auto della polizia locale andate a fuoco in viale Tibaldi a Milano. Sulla vicenda ... in sciopero della fame da oltre 100 giorni per protestail 41bis.

A Milano molotov contro due auto della polizia locale: non si esclude la pista anarchica per Alfredo Cospito La Repubblica

Molotov contro due auto dei vigili a Milano: si segue pista anarchica, indaga l’antiterrorismo Il Fatto Quotidiano

Cospito sta male, decisa terapia. Governo: niente patti con chi minaccia. L'avvocato: fermi al 1978 RaiNews

Milano, molotov contro due auto della polizia locale in viale Tibaldi: sospetti sugli anarchici Corriere Milano

Due auto della Polizia Locale di Milano sono andate a fuoco, la scorsa notte, in un parcheggio antistante un comando di zona. È accaduto intorno alle 3.30, quando l'allarme è stato… Leggi ...L'indagine in mano alla Digos e al pool antiterrorismo: sospetti sui legami con la protesta per Alfredo Cospito ...