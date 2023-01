MIUI 14 arriva su Xiaomi 11T e POCO F4 | Samsung rilascia altre patch di sicurezza

...di questa imminente arrivo dei modelli della serie 13 (compreso l'Ultra) nel resto del mondo... Da quanto riferito la versione Globall arriverà intorno al mese di aprile con interfaccia14 e ...Lo smartphone arriverà quasi certamente con Android 13 e13. Oltre al Poco X5 Pro dovrebbe ... Poco X5 Pro: quando. Le indiscrezioni in arrivo dalla Cina parlano di un lancio dei nuovi Poco ...

POCO rilascia MIUI 14 Global e Android 13 per il suo "vecchio" POCO X3 Pro. Per il momento l’update è solo per utenti Mi Pilots.POCO rilascia MIUI 14 Global e Android 13 per il suo top di gamma standard POCO F4. Per il momento l'update è solo per Mi Pilots.